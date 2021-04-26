9 نصائح هامة تجنبك الحوادث أثناء القيادة على الطرق السريعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصبح استخدام السيارات في عصرنا الحالي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع زيادة أعداد السيارات بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم نتج عنها ارتفاع نسبة حوادث السير.

ووفقا للتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، فإن حوادث الطرق تمثل السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين، كما تقدر التكلفة المادية لحوادث الطرق بثلاثة إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للدول.

لذلك نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة تساعدكم على تجنب الحوادث خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، وهي كما يلي:

– الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

– تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.

– عدم القيادة ببطء شديد، حيث أن القيادة البطيئة لا تقل خطراً عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.

– يجب ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.

– أحذر من النقاط العمياء خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، والنقاط العمياء هي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة والتي من الصعب على السائقين رؤيتها أثناء القيادة من مرايا السيارة الخارجية والداخلية.

– تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.

– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، مع استخدام المرآة وإشارات الاتجاهات.

– عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

– في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.