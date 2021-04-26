“الطيران المدني” تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تطبيق “توكلنا” شرط على المسافرين لدخول المطارات الداخلية والدولية؛ تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا المُوصى بها من قبل اللجان المختصة.

وبيّنت الهيئة أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة أنه لن يُسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرر عند الدخول للمطار، وتشمل: