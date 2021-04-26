اخبار السيارات

“الطيران المدني” تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تطبيق “توكلنا” شرط على المسافرين لدخول المطارات الداخلية والدولية؛ تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة المُوصى بها من قبل اللجان المختصة.

وبيّنت الهيئة أنه يجري العمل مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وأكدت الهيئة أنه لن يُسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرر عند الدخول للمطار، وتشمل:

  • العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.
  • عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة.
  • عند منطقة دخول الطائرات.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا