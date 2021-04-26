فولكسفاجن بولو الصغيرة تدخل عصر "القيادة الذاتية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة فولكسفاجن الألمانية إضافات جديدة على أيقونتها بولو Polo الصغيرة، لتصبح من أوائل السيارات الصغيرة ذاتية القيادة.

ومن المقرر طرح السيارة ها في الأسواق خلال فصل الصيف الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Polo الجديدة تمتاز بمصادم جديدة ومصابيح LED قياسية، مع إمكانية التجهيز بضوء ماتريكس للمرة الأولى ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.





كما حصلت Polo الصغيرة على مقصورة قيادة حديثة وأنظمة قيادة جديدة.

وستكون بولو واحدة من أوائل السيارات في فئتها، التي يتم تزويدها بنظام القيادة شبه الآلي، وذلك بفضل خاصية التحكم الإلكتروني في مسافة الأمان وخاصية الحفاظ على حارة السير النشطة.





وعلى صعيد المحركات، تتوفر للسيارة Polo الجديدة باقة من محركات البنزين والغاز الطبيعي، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 50 كيلو واطا/80 حصانا إلى 81 كيلو واطا/110 أحصنة.

ولم تفصح فولكسفاجن عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار سيارتها Polo الجديدة حتى الآن.



