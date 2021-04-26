بذلة جلدية من بولو لحماية قائدي الدراجات النارية.. كم سعرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة بولو بذلتها الجلدية الجديدة FLM Sports والتي توفر أقصى حماية لقائدي الدراجات النارية في حال وقوع حادث.

وأوضحت بولو أنها قامت بتصنيع البذلة الجلدية المكونة من قطعتين من جلد الأبقار بسُمك 1.1 ملم.

وتمت معالجة الجلد بواسطة خياطات خاصة، وتزخر البذلة الجلدية الجديدة بمناطق تمدد على الكتفين والأكمام والمرفقين ومنطقة أسفل الظهر والركبتين وأسفل الساق لضمان حرية الحركة اللازمة.

ولتوفير المزيد من السلامة والأمان ترتبط واقيات الكتفين والمرفقين والورك والركبة وعناصر منع الانزلاق بالخامة الخارجية.

ويمكن تجهيز البدلة الجلدية بواقي الظهر لاحقا بشكل فردي حسب المتطلبات الشخصية.

ويتم الربط بين السترة والبنطال بواسطة سحاب قوي 360 درجة، وبدلا من ذلك يمكن توصيل القطعتين معا بواسطة سحاب قصير في نطاق الظهر، كما يوجد جيب داخلي صغير في نطاق الصدر.

وأعلنت شركة بولو أن البذلة الجلدية المكونة من قطعتين تتوفر باللون الأسود فقط مع تطعيمات باللون الأحمر وعناصر باللون الأبيض وبمقاسات من 48 إلى 60.

وتتوفر البذلة بسعر يبلغ 400 يورو.