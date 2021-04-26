مازيراتي تطلق "SUV" هجينة.. شاهد المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة مازيراتي الإيطالية سيارتها الهجين الجديدة Levante Hybrid لتصبح أحدث طرازاتها في فئة SUV.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك بنزين تربو رباعي الإسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 330 حصانا/450 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6 ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 240 كم/س.

ويتوفر للسيارة، التي تزن 2.1 طن، قفل تفاضلي على المحور الخلفي، كما أن النظام الهجين بالسيارة يتألف من مولد بدء سير وبطارية ومكثف كهربائي ومحول DC/DC.





وتتميز السيارة الجديدة من خلال لمسات باللون الأزرق على بعض المكونات التصميمية كفتحات التهوية الخاصة بالرفارف الأمامية، والعجلات قياس 19 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف.

كما يظهر اللون الأزرق على خيوط الحياكة في المقصورة الداخلية.





وحصلت السيارة الجديدة على نظام ملتيميديا متطور مع شاشة لمسية قياس 8.4 بوصة، ونظام ملاحة متطور.