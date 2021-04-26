“عروض رمضان” انفينيتي QX80 2020 متاحة بمرابحة تمويل تبدأ من 0%

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بمناسبة شهر رمضان من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020، هلت عروض شهر الخير.. مولها الآن ابتداء من صفر % مرابحة تمويل.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

انفينيتي QX80 موديل 2020

مميزات العرض: