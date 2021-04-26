تعرف على أسباب ضعف عزم السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ضعف عزم محرك السيارة من أبرز المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين خاصة عند القيادة باتجاه المرتفعات، حيث يلاحظ عدم زيادة تسارع السيارة على الرغم من الضغط الشديد على دواسة البنزين.

ويعتقد قائدي السيارات عند مواجهة هذه المشكلة أن المحرك قد تعرض للتهالك والتلف، إلا أن هناك عدد من الأسباب يمكن أن تؤثر على قوة وعزم المحرك نستعرضها لكم خلال السطور التالية كي يتم معالجتها.

– في حال انسداد أو تلف فلتر الهواء والتي تزيد فرصه بالمناطق الصحراوية، حيث يؤدي انسداد الفلتر بالرمال إلى انخفاض كمية الهواء الداخل للمحرك واللازم لعملية الاحتراق، وهو ما يفقد السيارة قوتها.

– رداءة الوقود أو احتواءه على نسبة عالية من الشوائب، وهو ما يجعل عملية الاحتراق داخل المحرك غير مكتملة.

– إذا تعرض فلتر البنزين للانسداد نتيجة امتلائه بالشوائب والأوساخ، وهو ما يقلل من كمية الوقود الواصلة للمحرك.

– في حالة وجود مشاكل في البواجي (شمعات الاحتراق) أو الكويلات، حيث أنه مع مرور الوقت تتكون طبقة كربونية بالبواجي والأسلاك الموصلة مما يؤدى إلى ضعف الشرارة الناتجة منها.

– إذا كانت هناك مشكلة في حساس العادم أو وجود انسداد في العادم، فإن الغازات والأبخرة الخارجة من المحرك ستواجه صعوبة في خروجها، مما يؤدي إلى ضعف عزم المحرك.

– في حال تعرض أحد أجزاء ناقل الحركة أو القير للتلف فإنه يتسبب في فقد المحرك لقوته، كما ينتج عن هذه المشكلة ارتفاع درجة الحرارة المحرك.