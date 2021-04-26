موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة أوكتافيا وقصة نقل الدراجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة سكودا عن تقديم خط التجهيزات Sportline الجديد لأيقونتها Octavia بموديليها الصالون والكومبي.

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن نقل الدراجة على باب المؤخرة أفضل من السقف.

أطلقت شركة لبنانية أول سيارة كهربائية محلية الصنع، بسعر منخفض يقارب نحو نصف ثمن سيارات تسلا الأمريكية الشهيرة.

تضم سوق السيارات حاليا مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، التي تتمتع بقدرات تقنية عالية.