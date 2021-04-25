كيف تستفيد من عضويات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 90 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

وبهدف توفير أفضل الخدمات لعملائها وحرصاً على راحتهم ولتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات شركة يلو، تم توفير نظام عضويات مميز بأسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة.

تنقسم عضوية أميالي من يلو إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء

يمكنك الحصول على العضوية الصفراء فور التقدم لاستئجار أول سيارة من الشركة.

الفضية

ويمكنك الحصول عليها عند إغلاقك لـ(6)عقود أو تحقيقك لـ(3000) ميل خلال العام، أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فإنك ستحصل تلقائيا على العضوية الفضية.

الذهبية

ويمكنك الحصول عليها عند إغلاقك لـ(10)عقود أو تحقيقك لـ(15000) ميل خلال العام، أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فإنك ستحصل تلقائيا على العضوية الذهبية.

تسمح العضويات الثلاثة بالحصول على أميال تعادل قيمة المبلغ اليومي المدفوع لتأجير السيارة، حيث يتم حساب ذلك عن طريق تقديم ميل واحد عن كل ريال بالعضوية الصفراء، فيما يتم الحصول على مكافأة 1.25 ميل لكل ريال بالعضوية الفضية و1.5 ميل عن كل ريال بالفئة الذهبية من عضوية أميالي.

يتم استبدال هذه الأميال المختلفة مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني، كما يمكن استغلال النقاط مع بعض شركاء الشركة أو استخدامها لدفع جزء من قيمة عقد تأجير جديد أو تكلفته الكاملة حسب رصيدك من النقاط.

ولا ننسى الإشارة إلى العضوية العائلية والتي تسمح لمالك العضوية اي عضوية كانت فإنه يستطيع إضافة زوجته وأولاده إلى حسابه بنفس الفئة كي يمكن لمختلف أفراد العائلة التمتع بالمميزات ذاتها.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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