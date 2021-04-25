رئيس الصومال السابق يتهم أمن فرماجو بهجوم "غاشم" على منزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود قوات أمن موالية للرئيس عبدالله فرماجو بالهجوم على منزله، واصفا الهجوم بالغاشم.

وبدأ الهجوم باشتباكات ثقيلة بين قوات من الجيش الصومالي رافضة للتمديد لفرماجو وقوات تابعة للمخابرات الصومالية الموالية للأخير.



وانضمت وحدات من قوات "غور غور" التي تلقت تدريبا على يد ضباط أتراك إلى الهجوم على منزل الرئيس الصومالي السابق مدعومة بعربات عسكرية مدرعة لمساندة القوات التي تهاجم مقر إقامة شيخ محمود شرقي مقديشو.

وقال شيخ محمود على حسابه على موقع تويتر : "قوات موالية للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو هاجمت منزلي"، محذرا من مغبة الهجوم الغاشم.

من جانبه، ناشد المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكو سكان مقديشو بالدفاع عن الرئيس الصومالي السابق.

لا تزال الاشتباكات في محيط منزل شيخ محمود مستمرة منذ أكثر من ساعتين، فيما أفاد مراسل ”الخليج 365” أن الاشتباكات تدور باستخدام أسلحة ثقيلة.

وجاءت الاشتباكات بعد أن شهدت العاصمة الصومالية، اليوم، انتشار وحدات من الجيش الرافضة للتمديد للرئيس المنتهية.

ووصلت الأوضاع في الصومال إلى منحنى صعب بعد خطوة أحادية لـ"فرماجو" بتمديد ولايته لمدة عامين بعد انقضائها، سبق للمجتمع الدولي أن حذر من الإقدام عليها.