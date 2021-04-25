أيهما أفضل نقل الدراجة على سقف السيارة أم بـ"باب المؤخرة"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نادي السيارات ADAC الألماني إن نقل الدراجة على باب المؤخرة أفضل من السقف،

وأوضح النادي أن نقل الدراجة على باب مؤخرة السيارة أفضل نظرا لسهولة التحميل من ناحية وعدم التأثير الكبير على استهلاك الوقود من ناحية أخرى.



وشدد الخبراء الألمان على ضرورة أن تحتوي السيارة على تجهيزة جر أو حامل دراجات معتمد على باب المؤخرة، مع الحرص على عدم تغطية الأضواء الخلفية أو لوحة الأرقام، ويراعى أيضا عدم تجاوز حمل الدعم أو حمل الحامل ذاته.

وعند الرغبة في نقل الدراجة على سقف السيارة، فيجب أن تكون السيارة مجهزة بقضبان سقف أو نظام نقل معتمد من قبل الشركة المصنعة للسيارة.

ويجب ألا تتجاوز الدراجة والناقل حمولة السقف المسموح بها.

كما يفضل تجربة أنظمة الحامل المختلفة مع الدراجة الخاصة قبل الشراء.

وينبغي أيضا تأمين الدراجة بأحزمة شد، مع إعادة التأكد من تأمين الدراجة على الحامل بعد السير لبضعة كيلومترات.

وبشكل عام ينبغي عدم القيادة بسرعة تزيد عن 120 كلم/س؛ حيث تزداد مقاومة الهواء من ناحية، ويتغير سلوك القيادة عند تجاوز المنعطفات وعند الكبح من ناحية أخرى.