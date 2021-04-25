موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قصة "الدبور" الإيطالي و"تسلا اليابان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تضم سوق السيارات حاليا مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، التي تتمتع بقدرات تقنية عالية.

شهدت فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات طرح مجموعة متميزة من الموديلات الكهربائية الحديثة.

تستعد شركة "كروة موتورز" في سلطنة عمان لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ15 موظفا جديدا في فضيحة التلاعب بقيم انبعاثات الديزل المتورطة فيها فولكسفاجن للسيارات.

أعلنت شركة هوندا الياباينة في مؤتمر صحفي عن خطط للتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية فقط.

لم تفقد العلامة التجارية فيسبا الإيطالية شيئاً من بريقها أمام عشاقها، رغم تعرضها لعدة أزمات منذ التأسيس قبل 75 عاما.

طرحت ماركة كاديلاك الشهيرة، عبر تاريخها الحافل في صناعة السيارات، موديلات مميزة حققت مبيعات كبيرة حول العالم.

طرحت ماركات السيارات الفرنسية "سيتروين" مجموعة مميزة من الموديلات بالسوق المصرية، بأسعار ومواصفات مختلفة.

كشفت ماركة فيات عن اللقطات الأولى لشاحنة جديدة أنتجتها باسم "تورو" ضمن فئات "بيك أب" صغيرة الحجم، والمقرر طرحها في 2022 .

تتوفر خلال عام 2021 مجموعة من موديلات السيارات الرياضية الحديثة، التي تعمل بناقل سرعة يدوي.