داعش تقتل 11 مدنياً في هجوم بشمال نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 11 مدنياً على الأقلّ في مدينة بشمال شرق نيجيريا استولى عليها مسلّحون من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.

وقال المسؤول المحلّي في مدينة "غيدام" بولاية "يوبي"، شمال شرق نيجيريا، علي كولو كاشالا، لوكالة فرانس برس، إنّ الإرهابين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار، واستولوا عليها.



وأضاف أن المسلّحين ما زالوا في المدينة بعد ما وصفه بالغزو الإرهابي.

وقال اثنان من سكّان المدينة في اتصال هاتفي مع الوكالة الأحد، إن 10 أشخاص من المدنيين قتلوا في قصف جوّي طال منزلين في المدينة ونفّذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها الإرهاريين.

والأربعاء، قتل شخص وخطِف عدد لا يزال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا شمال نيجيريا إثر عملية نفذّها مسلحون.

وقال مسؤولان في الجامعة إن "ما لا يقل عن 20 طالبا في عداد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار".



وأكد وزير الداخلية المحلي في الولاية صمويل أروان، في مؤتمر صحفي وقوع الهجوم، موضحاً أنّ "موظفا في الجامعة قتل".

وتشنّ عصابات مسلّحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا، عمليات منذ عدّة أشهر تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وخطِف 730 من الأطفال والفتية منذ ديسمبر/كانون الأول.

وهاجم مسلّحون في بداية مارس/آذار الماضي مدرسة داخلية تتبع ثانوية للتعليم المهني وخطفوا 49 طالبا، تمّ إطلاق سراح 10 منهم فقط.

ونشر الخاطفون مقاطع فيديو قاسية تظهر تعرّض الضحايا للجلد ويطالبون عائلاتهم والسلطات بدفع فدية.

وفقا لمنظمة يونيسف، فإن تعليم 5 ملايين طفل مهدد في تلك المنطقة، وأنه "مع تسارع الهجمات وعمليات الخطف التي تستهدف الطلاب على وجه التحديد، فإنّ النظام التعليمي بأكمله سينهار إذا لم يتم القيام بشيء على وجه السرعة".