محمد بن سلمان يعزي نجل ديبي ويؤكد دعم تشاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تعازيه لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ديبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي برئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، عبر خلاله عن خالص التعازي في وفاة والده إدريس ديبي رئيس تشاد.



وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب.

من جهته، أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.

وتوفي الرئيس التشادي، الثلاثاء الماضي متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب المتحدث باسم الجيش، للتلفزيون الرسمي.

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، ونعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد".

وعقب ذلك أعلن الجيش فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد، ووعد بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.

وبحسب بيان للجيش التشادي، فإن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد بعد مقتل والده.