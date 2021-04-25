"التحالف" يعترض "مفخخة" حوثية باتجاه جنوبي السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وقال التحالف إن قواته نجحت في اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

والخميس، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.