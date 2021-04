الجيل القادم من لينكون نافيجيتور يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعد لينكون نافيجيتور واحدة من أبرز سيارات الاس يو في في الأسواق بفضل تقنياتها المتقدمة وأسعارها المعقولة، كما تتوفر بإصدار بلاك ليبل الذي يُضفي مزيداً من الرفاهية، لكن يوجد إجماع حالياً على أنها بحاجة إلى تحديث شامل.

كشف تصميم تخيلي عما قد يبدو عليه الجيل المقبل من نافيجيتور، حيث استوحى المصمم الواجهة الأمامية من سيارتها السيدان الاختبارية التي كشفت عنها سابقاً.

يُذكر أنه إذا أرادت لينكون إبقاء نافيجيتور في السوق والمنافسة به، فينبغي عليها الذهاب إلى الكهرباء، وإعادة تصميم شاملة من شأنها أن تعزز تنافسيتها بشكل جيد، وقد تحتاج أيضاً إلى إجراء بعض التخفيضات في التكاليف.

وفي الختام، لا توجد حالياً أي سيارة اس يو في كهربائية كبيرة بإنتاج ضخم حتى الآن، لكن السيارات الأصغر مُتاحة حالياً وبتكلفة أرخص من نافيجيتور بحوالي 20,000 دولار (75,000 ريال).

