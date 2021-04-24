6 سيارات suv تسيطر على السوق.. السر في الأنظمة التقنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سوق السيارات حاليا مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، التي تتمتع بقدرات تقنية عالية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات الـSUV التي تتمتع بالأنظمة التقنية الأكثر تقدما في الوقت الحالي.

وضمت القائمة طراز كاديلاك XT5، والموديلات التي طرحت منه ما بين عام 2015 وعام 2020، لما يتوفر بها من قدرات تقنية مميزة، تشمل نظام نقل السرعات بشكل أوتوماتيكي، ونظام تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ونظام كشافات أمامية بعيدة المدة ذاتي التفعيل.







من بعده ضمت القائمة طراز فولفو xc90، الذي يضم أحد أحدث الأنظمة التقنية بمنطقة التحكم الوسطى، وتحديدا النسخ التي توفرت منه ما بين عام 2016 وعام 2020, وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 9 بوصات تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية بث لاسلكي للإنترنت.





ومن ماركة أودي، ضمت القائمة طراز Q7 بنسخته المطروحة لعام 2017، واعتبره الموقع واحدا من أبرز السيارات الـSUV على مستوى القدرات التقنية، ويتوفر به أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق من ضمنها نظام كاميرات لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.





من بعده ضمت القائمة طراز رينج روفر SVAutobiography والنسخ التي توفرت منه ما بين عام 2016 وعام 2020، ويتوفر به أنظمة أمن وحماية تقنية مساعدة للسائق من ضمنها نظام الفرامل ذاتية التفعيل.





ومن ماركة بنتلي، ضمت القائمة طراز Bentayga بنسخته الأحدث، والذي يضم مجموعة متميزة من القدرات التقنية، تشمل كاميرا رصد لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة.





وطراز مرسيدس E-CLASS موديل عام 2017، الذي يعتبر من أبرز السيارات على المستوى التقني التي تتوفر حاليا بالأسواق وتضم شاشات عرض بدرجة عالية من الدقة ونظام إنترنت لاسلكي يدعم شبكة 4G.



