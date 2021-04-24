9 سيارات كهربائية تتنافس في معرض شنغهاي الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات طرح مجموعة متميزة من الموديلات الكهربائية الحديثة

وجمع موقع "تك كرانش" المختص بأخبار التقنيات، قائمة تضم حصاد السيارات الكهربائية الأبرز التي طرحت على مدار المعرض الصيني.

وشملت من ماركة أودي طراز A6 Etron، الكهربائي الذي تعزز به أودي موديلات A6 بنسخة كهربائية، ويتوفر بمحركين كهربائيين، بنطاق سير يصل حتى 434 ميلا على شحنة واحدة.







ومن ماركة BYD، شهد المعرض طرح طراز كهربائي جديد باسم BYD Han، والذي سيتوفر بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 375 ميلا على شحنة واحدة.





ومن مجموعة جيلي الصينية أيضا، طرح خلال المعرض طراز باسم Geometry Pro، يتوفر بمحرك كهربائي يتمتع بنطاق سير حتى 372 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.





ومن ماركة فولفو، شهد المعرض طرح نسخة خاصة من طراز بولستر 1 الكهربائي، بمحرك كهربائي ينتج قوة 619 حصانا، بعزم دوران 738 لفة/قدم.





وطراز فولفو XC40 Recharge الكهربائي الجديد الذي أثبت حضورا متميزا ضمن فعاليات المعرض.





ومن الماركات التي شاركت أيضا بالمعرض، ماركة Zeekr التي طرحت سيارة باسم Zeekr 001، تعمل بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 434 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.





ومن ماركة مرسيدس، شهد معرض شنغهاي، طرح الماركة الألمانية، موديلات كهربائية جديد من ضمنها EQB وEQS.





من بعده، جاء طراز ET7، من ماركة NIO، الذي يتوفر بمحرك كهربائي متميز بنطاق سير حتى 621 ميلا على شحنة واحدة، ويعاد شحنه بكابل كهربائي قادر على ضخ طاقة بمعدل 150 كيلووات في الساعة.





ومن ماركة SAIC الصينية، شهد المعرض طرح طراز باسم Hong Guang Mini EV بقدرات متميزة، ومحرك كهربائي بنطاق سير حتى 110 أميال.



