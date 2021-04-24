فورد موستنج ماخ E تخضع لاختبارات التصادم “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد اجتيازها للاختبارات الستة للتصادم، حصلت فورد موستنج ماخ E 2021 على جائزة Top Safety Pick من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي IIHS.

هذه هي أعلى جائزة كان يُمكنها الحصول عليها، حيث تحتاج السيارات إلى مصابيح أمامية قياسية بتصنيف جيد أو مقبول للحصول على أعلى جوائز السلامة Top Safety Pick +، وكروس اوفر فورد الكهربائية لم تكن كذلك.

وفقاً للمعهد، فإن المصابيح الأمامية بإضاءة ليد المتوفرة في فئات بريميوم وجي تي والإصدار الأول تحصل على تصنيف جيد، لكن في الفئة القياسية حصلت على تصنيف “ضعيف”، ما أثر على النتيجة الإجمالية.

وعلى عكس المصابيح الأمامية، حيث نظام منع الاصطدام الامامي القياسي على تصنيف “ممتاز”، وقد شعرت فورد بالرضا عن النتيجة الإجمالية، وفقاً لرئيس منصة المنتجات ومسؤول العمليات بالشركة “هو ثاي تانج”.