لصوص يسرقون سيارات بقيمة تقترب من مليون ريال “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نرى عمليات سرقة السيارات المُتقنة في الأفلام عادة، لكنها تُصبح واقعاً يوماً بعد يوم بأمريكا، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز، أن سرقات السيارات ارتفعت بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، وتكشف السرقة التي نتحدث عنها اليوم عن مدى سهولة القيام بذلك.

استهدف مجموعة من اللصوص وكالة في ولاية ديترويت الامريكية للمرة الثانية خلال نفس العام، ولحسن الحظ التقطت كاميرات المراقبة العملية بأكملها، حيث شوهد ستة لصوص يكسرون نوافذ سيارات رخيصة لإبعادها عن الطريق لسرقة بعض السيارات مرتفعة الثمن، وشوهد شخص واحد يقتحم مكتب الوكيل لجلب المفاتيح.

سرقت مجموعة اللصوص ما لا يقل عن خمسة سيارات فاخرة، وهي دودج تشالنجر سكات باك، ودودج تشارجر آر تي، ومرسيدس AMG S63 كشف، وكاديلاك اسكاليد، ودودج تشالنجر V6، وتقدر قيمتهم الإجمالية بحوالي ربع مليون دولار (937 ألف ريال).

يُظهر الفيديو اللصوص وهم يقودون السيارة خارج الوكالة بعد دقائق فقط من دخولهم، ويُعتقد أنه كان من الممكن أن تتجنب الوكالة هذه السرقة إذا احتفظت بالمفاتيح في مكان آمن.

