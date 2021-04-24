بوجاتي لا فواتير نوار تظهر لأول مرة على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت بوجاتي لا فواتير نوار لأول مرة في مارس 2019، وهي سيارة وحيدة من نوعها باعتها الشركة مقابل 18.68 مليون دولار (70 مليون ريال)، لتُصبح أغلى سيارة جديدة في التاريخ.

يُذكر أن النسخة التي ظهرت عند التدشين كانت لأغراض العرض فقط، ولم تكشف الشركة حينها عن مقصورتها الداخلية، ووعدت الشركة عند تدشينها أن تطويرها وتسليمها لمشتريها سيكون في غضون عامين ونصف تقريباً.

ها هي الشركة تقترب من إنهاء تطويرها، حيث ظهرت لأول مرة على أرض الواقع بالقرب من مصنع الشركة بفرنسا، وذلك في 21 أبريل الجاري.

تستوحي لا فواتير نوار تصميمها من بوجاتي SC أتلانتيك 57 الكلاسيكية التي فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية، وتتميز بهيكل مصنوع يدوياً من ألياف الكربون مثل ديفو، كما تستمد قوتها من نفس المحرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران مثل شيرون وشيرون سبورت.

وفي الختام، لم تكشف بوجاتي عن مقصورة السيارة بعد، لكننا نعتقد أنها ستختلف كثيراً عن سيارات بوجاتي الحالية، نظراً لسعرها الباهظ، ونتوقع أن نتعرف على المزيد من المعلومات عنها خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.