هيونداي النترا 2021 تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بين شركات تأجير السيارات بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وهو ما دفعها لضم هيونداي النترا 2021 إلى أسطولها، ونتعرف فيما يلي على مميزات السيدان الكورية.

التصميم

تأتي النترا 2021 بتصميم مستوحى من سوناتا بشبك عريض على شكل مُجوهَر ومصابيح أمامية ونهارية LED، خطوط بزوايا حادة بأنحاء الهيكل، مصابيح خلفية متصلة LED.

الداخلية

داخلية أنيقة بتصميم سلس مع تنجيد جلد ومقاعد أمامية مهواة، كما أن مساحة الرأس والركبة والقدم زادت بشكل ملحوظ في كافة المقاعد لضمان المزيد من الراحة.

هذا بالإضافة إلى وجود نظام معلوماتي ترفيهي 8 بوصة يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات 4.2 بوصة، نظام صوتي Bose بـ 8 سماعات، مكيف إلكتروني بتحكم مستقل للسائق والراكب بفتحات خلفية وغيرها الكثير.

التقنيات والأمان

رادار ومثبت سرعة

المراقبة والمساعدة على تفادي الاصطدام

مراقبة النقطة العمياء

حساسات أمامية وخلفية

دعم البصمة والتشغيل عن بعد

التنبيه والمساعدة على تصحيح المسار وتتبعه

كاميرا خلفية

شحن لاسلكي للجوال

وصل الجوال عبر بلوتوث ودعم الأوامر الصوتية

المحرك

تأتي السيدان الكورية مع محرك 6 لتر 4 سلندر بقوة 127 حصان وعزم 155 نيوتن متر

هذا ويمكنك تأجير هيونداي النترا 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور