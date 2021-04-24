قريبا.. إنتاج أول حافلة تحمل شعار "صنع في عمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة "كروة موتورز" في سلطنة عمان لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، عن الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي قوله، إن الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة، غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات، إذ إنها سوف تنتقل لاحقا إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنويا، غير أن الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 حافلة إلى 700 حافلة.

وقال البلوشي إن إنتاج الحافلة الجديدة، التي تحمل العلامة التجارية "KARWA" والمكتوب عليها "صُنع في سلطنة عمان" ، ليس بالأمر الهيّن، موضحا أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها.

ويقام المصنع على مساحة 600 ألف متر مربع حيث يضم ورش الإنتاج المختلفة لأعمال التقطيع واللحام والصباغة وتجميع مكونات ومواد الإنتاج وورشة تجميع المعدات والمحركات بالإضافة الى ورشة الصيانة المركزية والمخازن ومحطات الكهرباء الفرعية وغرفة معدات التبريد، ومحطة للوقود، ومبنى الإدارة وبعض المرافق الأخرى





وسيسهم المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال استخدام تسهيلات ميناء الدقم وموانئ السلطنة الأخرى لاستيراد قطع الغيار وهياكل الحافلات والمواد الخام الأخرى وتصدير الحافلات، كما سوف تسهم الشركة ومنتجاتها في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة وشركات الشحن.

ويوفر ميناء الدقم الواقع على خطوط الملاحة الدولية لمصنع "كروة موتورز" الوصول بسهولة إلى الأسواق الدولية في آسيا وافريقيا، كما أن سهولة الوصول إلى الميناء يضمن للموردين وصول شحناتهم من قطع الغيار إلى المصنع في أسرع وقت ممكن.





