"تسلا اليابانية".. هوندا تتحول كليا لإنتاج سيارات كهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هوندا الياباينة في مؤتمر صحفي عن خطط للتحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية فقط.

ووفق موقع "موتور وان"، أعلن المدير التنفيذي للشركة توشيهيرو مايب عن عزم شركته التحول بشكل كامل للطاقة الكهربائية بحلول عام 2040.

وتسعى هوندا لأن تكون تسلا اليابانية، بأن تتحول بنسبة 100% لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط، على غرار عدد من ماركات السيارات التي سبق أن أعلنت عن نيتها السير في هذا الاتجاه.



وستعمل الماركة اليابانية على تحقيق هذا المخطط الطموح، بالاستعانة بشركائها في التصنيع حول العالم، ومن ضمنهم مجموعة جنرال موتورز التي ستستغل هوندا خبرتها في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وداخل اليابان، ستركز هوندا على تصنيع السيارات الكهربائية صغير الحجم، على شاكلة موديل هوندا E الجديد.

وتخطط الشركة لطرح أول سيارة كهربائية مبنية على منصة e: Architecture في النصف الأخير من هذا العقد، وستظهر لأول مرة في أمريكا الشمالية قبل التوسع إلى مناطق أخرى.

وعلى صعيد آخر، تهدف هوندا أيضا إلى وقف الإصابات والوفيات الناجمة عن التصادم المروري لتشمل سياراتها ودراجاتها النارية بحلول عام 2050.