أشهر سيارات كاديلات.. 8 موديلات تحكي تاريخها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركة كاديلاك الشهيرة، عبر تاريخها الحافل في صناعة السيارات، موديلات مميزة حققت مبيعات كبيرة حول العالم.

وقدمت كاديلاك الأمريكية موديلات فخمة جعلتها ماركة صناعة السيارات الفارهة الأبرز في العالم.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة، تضم أبرز موديلات كاديلاك التي طرحتها عبر تاريخها الحافل.

وضمت القائمة من الموديلات الكلاسيكية، طراز كاديلاك Phaeton 5859، الذي طرح بمحرك 16 أسطوانة، ينتج قوة 185 حصانا.





ومن العلامات المميزة في تاريخ كاديلاك أيضا، طراز Mirage الذي طرح عام 1976، وتوفر بمحرك V8 بسعة 8.2 لتر.





من بعده ضمت القائمة طراز Eldorado Brougham، وكان من أشهر موديلات كاديلاك في حقبة الخمسينيات، وتوفر بمحرك V8 عملاق ينتج قوة 325 حصانا.





وضمت القائمة من الموديلات الكلاسيكية طراز Cadillac Coupe De Ville.





من بعده ضمت القائمة طراز Cadillac Eldorado Biarritz، الذي طرحته الماركة الأمريكية عام 1959، وكان من الموديلات ذات التصميم الخارجي المتميز، وتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 345 حصانا.





ومن الموديلات الحديثة، ضمت القائمة موديل كونسبت باسم Ciel، وعرض عام 2011 بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 425 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة من الموديلات الكلاسيكية طراز كاديلاك Cadillac Series 341A الذي طرح عام 1928، بسرعة قصوى تصل لـ 110 أميال في الساعة.





وضمت القائمة في الختام الطراز الكلاسيكي Cadillac V-16 Roadster الذي طرح عام 1930 وكان من أبرز الموديلات التي قدمتها عبر تاريخها بمحرك V16 ينتج قوة 175 حصانا.



