بالصور.. مواصفات سيارات سيتروين الجديدة في مصر وأسعارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت ماركات السيارات الفرنسية "سيتروين" مجموعة مميزة من الموديلات بالسوق المصرية، بأسعار ومواصفات مختلفة.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع hatla2ee قائمة سيارات سيتروين خلال العام الجاري، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة طراز سي إليزيه، الذي تتوفر منه 4 فئات بالأسواق الأقل أوتوماتيك COMFORT 2020، بمحرك قوة 1600 سي سي وتكلفتها 219,900 جنيه.



والفئة الأعلى منه أوتوماتيك EXCLUSIVE PLUS 2021، بمحرك قوة 1600 سي سي وتكلفتها 263,900 جنيه.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيتروين C3 اير كروس، بـ6 فئات الأقل أوتوماتيك LIVE 2020، بمحرك قوة 1200 سي سي وتكلفتها 279,900 جنيه.

وأعلى فئة أتوماتيك SHINE 2021، بمحرك قوة 1200 سي سي تربو وتكلفتها 347,900 ألف جنيه.







وضمت القائمة طراز سيتروين جراند سي 4 سبايس تورر، الذي تتوفر منه 6 فئات الأقل أتوماتيك P1 2020 بمحرك بقوة 1600 سي سي وتكلفتها 399,900 جنيه.

والفئة الأعلى أتوماتيك P3 2020 بمحرك بقوة 1600 سي سي وتكلفتها 419,900 ألف جنيه.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز سيتروين C5 اير كروس، الذي يتوفر منه 3 فئات بالأسواق، الأقل أوتوماتيك / LIVE 2021، التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو وتكلفتها 429,000 ألف جنيه.

والفئة الأعلى أتوماتيك / SHINE 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي تربو وتكلفتها 547,000 ألف جنيه.





