اللقطات الأولى للشاحنة "تورو".. مفاجأة "فيات" في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة فيات عن اللقطات الأولى لشاحنة جديدة أنتجتها باسم "تورو" ضمن فئات "بيك آب" صغيرة الحجم،والمقرر طرحها في 2022 .

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للشاحنة التي تسعى من خلالها الماركة الإيطالية لمنافسة شاحنات مثل هيونداي "سانتا كروز".









وتطرح فيات الشاحنة كموديل لعام 2022"، بمواصفات 193.5 بوصة من الطول، و 72.6 بوصة عرض، وتحظى بكشافات أمامية LED، وإطارات عملاقة بقياس يتراوح ما بين 16 و18 بوصة.

ومن الداخل، تتمتع الشاحنة بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح ما بين 7 و 8.4 و 10.1 بوصة، بالإضافة لشاشة عدادات خلف مقود السيارة بقياس 7 بوصات.









وعن قدرات محركها، ذكر موقع "موتور وان"، أن الشاحنة تتوفر بمحرك توربيني سعة 1.3 لتر، ينتج قوة 185 حصانا، بعزم دوران 270 نيوتن متر.

ويتوفر من الشاحنة نسخة تعمل بنظام دفع رباعي، تتمتع بمحرك تربو ديزل أكثر قوة، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 170 حصانا، بعزم دوران 350 نيوتن متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.

وتطرح الشاحنة "تورو" الجديدة من فيات لعام 2022، بتكلفة افتتاحية تبدأ من سعر 21,000 ألف دولار.