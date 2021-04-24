“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” كيا سيراتو وسيلتوس 2019 و 2020 بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات كيا بالتعاون مع شركة كيا الجبر.. قدها الآن وادفع بعدين.

السيارات المشمولة في العرض:

كيا سيلتوس موديل 2019 و2020.

كيا سيراتو موديل 2019 و2020.

مزايا العرض:

القسط الأول عليهم

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

بدون تحويل الراتب

خدمات ما بعد البيع

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 9.32% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

صورة العرض: