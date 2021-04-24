تويوتا تعلن عن طراز "كراون" بمعرض شنغهاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت ماركة تويوتا تسمية طراز "هايلاندر"، وطرحت منه جيله الثالث الجديد ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي بالصين، تحت مسمى طراز "كراون".

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز تويوتا "كراون كلوجر".





وتعد هذه النسخة المعاد تسميتها من طراز "كراون كلوجر"، نتاج شراكة ما بين تويوتا، وشركة FAW الصينية،.

في الوقت نفسه تتوفر منه نسخة تقليدية حاملة لمسمى "هايلاندر"، وسيكون طراز "كراون" مخصصا للسوق الصينية فقط.

ويطرح الطراز ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، وهو مزود بإطارات بقياس 18 بوصة، ويعمل بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر، يعمل بالغاز، وينتج قوة 189 حصانا.





وتأتي نسخة كراون من طراز هايلاندر بقدرات أقل في المحرك من نسختها الأمريكية والأوروبية، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 243 حصانا.

ويطرح طراز كروان كلوجر، والنسخة التقليدية منه تحت مسمى هايلاندر للبيع بالسوق الصينية بداية من منتصف 2021.