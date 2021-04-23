صور.. 9 موديلات تضع أوروبا على عرش السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بخلاف ماركة تسلا، تهيمن صناعة السيارات الأوروبية على سوق السيارات الكهربائية العالمية في الوقت الحالي.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الكهربائية أوروبية الصنع التي تتوفر حاليا بالأسواق.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز بورش تايكان الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 162 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 245 ميلا على شحنة واحدة.







وضمت القائمة، طراز بي إم دبليو I4 الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 124 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 275 ميلا على شحنة واحدة.





وجاء بالقائمة، طراز مرسيدس EQS 580 4MATIC الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 130 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 390 ميلا على شحنة واحدة.





ومن بعده جاء طراز أودي E-Tron GT RS الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 155 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 250 ميلا على شحنة واحدة.





ثم جاء طراز جاجوار I-Pace EV400 الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 124 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 225 ميلا على شحنة واحدة.





وضمت القائمة، طراز MG Marvel R الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 124 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 200 ميل على شحنة واحدة.





وطراز فولفو XC40 P8 AWD Recharge الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 112 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 205 أميال على شحنة واحدة.





وضمت القائمة، طراز سكودا Enyaq IV RS الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 112 ميلا في الساعة، ونطاق سير حتى 230 ميلا على شحنة واحدة.





ومن بعده جاء طراز فولكسفاجن ID.3 Pro Performance الكهربائي، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى تصل إلى 100 ميل في الساعة، ونطاق سير حتى 215 ميلا على شحنة واحدة.



