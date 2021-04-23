إلغاء معرض طوكيو للسيارات 2021 لأول مرة في تاريخه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن رئيس شركة تويوتا ورئيس جمعية مصنعي السيارات اليابانية، أكيو تويودا، في مؤتمر صحفي أنه تم إلغاء معرض طوكيو للسيارات 2021.

تم اتخاذ هذا القرار بسبب جائحة كورونا، وقبل ذلك، فكر القائمون على المعرض في خيارات أخرى مثل بث الحدث عبر الإنترنت، لكنهم قرروا إلغاؤه بالكامل.

يُقام معرض طوكيو للسيارات عادة في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، ويُقام كل عامين، ولهذا السبب لم يتأثر بالجائحة العام الماضي، وقد أقيمت أول نسخة منه في عام 1954، وحضرها حوالي 547,000 زائر، وفي عام 2019 حضر 1.3 مليون زائر للمعرض.

وفقاً لتويودا، فإن المعرض الافتراضي لم يكن لينجح لحجم المعرض الكبير، حيث كان يتم إعطاء الناس فرصة لتجربة السيارات والدراجات والسيارات الصغيرة شخصياً، كاشفاً أنه عند عودته، ستُعاد تسميته إلى معرض طوكيو للتنقل.

وفي الختام، يُذكر أن اليابان تعرضت مؤخراً لموجة إصابات كبيرة أخرى بفيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقاً لتقارير رويترز.