شركة للسيارات الكهربائية لم تسمع عنها قيمتها تخطّت فورد وجنرال موتورز!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً للقيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الكهربائية، وأحدث مثال على ذلك هي شركة Evergrande NEV الصينية، والبالغ قيمتها حالياً 87 مليار دولار (326 مليار ريال) مما يجعلها أكثر قيمة من جنرال موتورز أو فورد.

قد يكون ارتفاع سعرها بسبب ثراء مالكها أو وعده بهزيمة إيلون ماسك، حيث قال الملياردير الصيني هوي كا يان أنها ستكون قادرة على إنتاج ما بين 500 ألف ومليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول مارس 2022، في حين أنه لس من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في 2022 أيضاً.

تتأثر الشركة الكهربائية بإمبراطورية Evergrande العقارية المملوكة للملياردير الصيني، حيث يُطلق من الموظفين الجدد حضور الندوات التي تُركز على تاريخ الشركة في العقارات، ويتم تشجيع العُمال على الترويج لبيع الشقق عن طريق نشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافأتهم على ذلك.

وفي الوقت نفسه، تم الاستعانة بمصادر خارجية للبحث والتطوير مثل ماجنا الكندية، ويُعد التعاقد مع مصممين ومهندسين من الخارج امراً غريباً بالنسبة لشركة كشفت للتو عن تسعة سيارات في وقت واحد تحت علامتها التُجارية هينجشي والتي تُنافس في كافة القطاعات بأسعار تتراوح من 80,000 يوان (46,000 ريال) إلى 600,000 يوان (342,000 ريال).

وفي حين أن وجود موديل في كل قطاع سيارات قد يبدو مثيراً، إلا أنه يتحدى الأعراف الصناعية خاصة لأولئك الذين يحاولون تأسيس علامتهم التجارية، حيث يكشفون عن سياراتهم على فترات متباعدة، وقد تم اتهام الشركة بتقديم مطالب لا هوادة فيها من موظفيها، ويقترح مراقبو الصناعة أنها يجب أن تخطي خطوات الإنتاج الضرورية.