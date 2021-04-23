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“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارة هيونداي الوعلان بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب أو رسوم إدارية

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات هيونداي من شركة الوعلان للسيارات.

السيارات المشمولة في العرض:

  • هيونداي سوناتا موديل 2021
  • هيونداي أكسنت موديل 2021
  • هيونداي إلنترا موديل 2021

مزايا العرض:

  • بدون تحويل الراتب
  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • خدمات مابعد البيع
  • تأمين شامل

الشروط والأحكام:

  • نسبة سنوية تبدأ من 9.44% بدون التأمين.
  • للرواتب من 4000 ريال وأعلى.
  • العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

صورة العرض:

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MO Nasa

MO Nasa

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