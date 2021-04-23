“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارة هيونداي الوعلان بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات هيونداي من شركة الوعلان للسيارات.

السيارات المشمولة في العرض:

هيونداي سوناتا موديل 2021

هيونداي أكسنت موديل 2021

هيونداي إلنترا موديل 2021

مزايا العرض:

بدون تحويل الراتب

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

خدمات مابعد البيع

تأمين شامل

الشروط والأحكام:

نسبة سنوية تبدأ من 9.44% بدون التأمين.

للرواتب من 4000 ريال وأعلى.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

صورة العرض: