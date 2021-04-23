“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارة هيونداي الوعلان بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب أو رسوم إدارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات هيونداي من شركة الوعلان للسيارات.
السيارات المشمولة في العرض:
- هيونداي سوناتا موديل 2021
- هيونداي أكسنت موديل 2021
- هيونداي إلنترا موديل 2021
مزايا العرض:
- بدون تحويل الراتب
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- خدمات مابعد البيع
- تأمين شامل
الشروط والأحكام:
- نسبة سنوية تبدأ من 9.44% بدون التأمين.
- للرواتب من 4000 ريال وأعلى.
- العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.
صورة العرض: