تويوتا كراون ميني فان تنطلق رسمياً في معرض شنغهاي للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن ميني فان جديدة تحمل شعار كراون الأسطوري بمعرض شنغهاي للسيارات والتي تُشبه إلى جد كبير سيارات الاس يو في، وتحمل السيارة اسم كراون فيلفاير، وقد طورتها بالتعاون مع فاو الصينية.

ستتوفر السيارة حصرياً في السوق الصيني، وتُكلف ما يصل إلى 141,700 دولار (531,000 ريال) وتتوفر كسيارة هجينة بمُحرك بنزين سعة 2.5 لتر بمساعدة كهربائية لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 163 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة متغير باستمرار.

تأتي الميني فان ذات الصفوف الثلاث في أعلى تشكيلة الصانع الياباني، وتحتفظ بشعار تويوتا على عجلة القيادة، وقد أعلنت الشركة بدء قبول تلقي طلبات الحجز المسبقة عليها في الصين.

وفي الختام، يبدو أن كراون أصبحت علامة تُجارية فرعية تحتوي على أفخم طرازات تويوتا، ففي اليابان، تستند كراون سيدان على منصة TNGA، وتأتي أسفل سينشري فقط في تشكيلتها.