شاهد ابتكارات المصممين لداخلية لكزس LF-Z الاختبارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت لكزس إضفاء إثارة خاصة على سيارتها الكهربائية الاختبارية LF-Z والتي تُشير إلى مستقبل العلامة التُجارية، حيث استعانت بأسماء بارزة في عالم التصميم لابتكار تصاميم مقصورة فريدة وجديدة.

طلبت لكزس من كل من أوندريج زونكا الفنان الرقمي، وساليهي بيمبري مصمم الأحذية الشهير، وعلامة هندر شيمي التُجارية اليابانية للأزياء إظهار إبداعاتهم بعيداً عن المواد التقليدية المستخدمة في المقصورات مثل البلاستيك والقُماش.

نبدأ بتصميم زونكا، والذي يأتي بألوان زاهية للغاية، حيث قال أن عمله يتجاوز الواقع، ولم يرغب في قصر التصميم على المواد المُتاحة فقط، حيث تخيل مادة ذكية تُشبه السليكون للمقاعد، تلتف حول جسم الراكب وتجعله مريحاً بشكل استثنائي.

وبالنسبة لتصميم بيمبري فهو يجمع بين المواد العضوية والألوان الزاهية، ويُسمى تصميمه “احتضان المستقبل”، حيث استخدم ألواناً مستوحاة من الأحجار الرملية والألوان الطبيعية، كما استخدم خشب الأرز والفلين والجرانيت.

في حين اعتمدت علامة هيندر شيمي في تصميمها على مادة حقيقية واحدة وهي الجلد، حيث تقول أن الجلد غير المعالج سيتطور بمرور الوقت، مما يتسبب في تعميق لونه وسيصبح فريداً لكل سيارة، فمن المفترض أن تعكس السيارات علاقتها بالسائق مع مرور الوقت.