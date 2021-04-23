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“عروض رمضان” انفينيتي QX60 2020 متاحة بمرابحة تمويل تبدأ من 0%

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بمناسبة شهر رمضان من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020، هلت عروض شهر الخير.. مولها الآن ابتداء من صفر % مرابحة تمويل.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • انفينيتي QX60 موديل 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي:  196,900 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية (أو 100 ألف كلم) أيهما يأتي أولاً
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

– عروض التمويل:

  • عرض ادفع 50% الآن – 50% بعد سنتين
  • عرض بدون دفعة أولى
  • عروض تمويل حتى 60 شهر

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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