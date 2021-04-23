تعرف على أسباب تناقص زيت محرك السيارة وكيفية معالجته

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحصه بصورة منتظمة وتغييره في مواعيده المحددة، وذلك كي لا يتعرض المحرك للمشاكل والأعطال.

لكن يلاحظ أحياناً انخفاض منسوب الزيت في المحرك خاصة في السيارات القديمة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المحرك، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز الأسباب لتناقص زيت محرك السيارة وحلول هذه المشكلة.

– في حال عدم إحكام غلق الغطاء المخصص لإضافة الزيت في المحرك، لأنه يؤدي إلى تبخر الزيت خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة الشديدة، لذا يجب التأكد من غلق الغطاء الخاص بزيت المحرك بصورة محكمة.

– إذا لم يتم غلق الطبه الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت بشكل محكم، فإنه يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذا يجب بعد تغيير الزيت غلق الطبه بشكل صحيح حتى لا يحدث تسريب.

– عدم تزويد المحرك بالكمية الكافية من الزيت عند تغييره، يجب في هذه الحالة إضافة المزيد من الزيت حتى يصل إلى الحدود الموصى بها.

– في حالة إختلاط زيت المحرك بمياه المبرّد، فإنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطورة شديدة على المحرك، ويجب حينها التوجه إلى مركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

– إذا تعرض المطاط الخاص ببلوف الزيت إلى التشقق، فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسرب الزيت، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.

– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس، فعندما تكون أدلّة الصمّامات متآكلةً أو مكسورةً أو تعاني من أي خلل، فسوف يمتص المحرك الزيت ويقذفه إلى خارج هذه الصمامات بكميةٍ كبيرةٍ، ويجب حينها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.