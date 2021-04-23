لأول مرة.. "طوكيو الدولي للسيارات" يستسلم لـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منظمو معرض طوكيو الدولي للسيارات عن إلغاء تنظيم دورة 2021 من المعرض بسبب إنتشار الجائحة.

القرار هو الأول من نوعه بالنسبة للمعرض الياباني الشهير منذ اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا.

ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أعلنت منظمة مصنعي السيارات باليابان عن أسفها لعدم قدرتها على توفير بيئة آمنة لزوار المعرض هذا العام، ما اضطرها لإلغاءه.

وذكرت المنظمة أن هذا قد يؤدي لإعادة تسمية المعرض بالكامل، وإعادة تنظيم الاحتفالية بمسمى جديد، تحت عنوان "طوكيو موبايلتي شو"، ينظم خلال عام 2022 المقبل.

وبخلاف عدم إقامة فعالياته في 2020 في ظل الحجر الصحي العالمي، لم يسبق لمعرض طوكيو الدولي للسيارات أن تم إلغاء فعالياته من قبل، وكانت آخر فاعلية له في عام 2019، وكان مقررا إقامته في الفترة بين 20 أكتوبر وحتى 21 من الشهر نفسه خلال عام 2021 قبل أن يعلن منظمي المعرض رسميا تأجيله.

الأمر نفسه طبق على معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات بدورته التي كان مقررا انطلاقها عام 2021 الجاري، في مدينة ديترويت الأمريكية، وتم استبدال هذا المعرض باحتفالية باسم Motor Bella تقام في مدينة ميتشجان الأمريكية في الفترة بين 21 و 26 سبتمبر المقبل.