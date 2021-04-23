تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر اليورو في مصر

وشهدت التعاملات المصرفية، استقرار متوسط الجنيه المصري، اليوم الجمعة، أمام الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتراجعه أمام اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو إلى نحو 18.78 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

استعادة زخم النمو

وتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.

أسعار الدولار والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر، رغم صعود الدولار الأمريكي، في تعاملات الخميس، بأسواق العملات الدولية، بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.72 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.76 جنيه للشراء، و 21.91 جنيها للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.