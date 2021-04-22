لهذا السبب.. هواوي تقرر بيع السيارات في متاجرها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعد هواوي واحدة من أوائل عمالقة التقنية التي اقتحمت عالم السيارات، حيث كشفت عن أول سياراتها في معرض شنغهاي، وها هي تعرضها للبيع في متاجرها في جميع أنحاء الصين، والسبب الرئيسي لهذا التحول هو انخفاض مبيعات الهواتف والذي تُحاول الشركة تقليل آثاره عليها.

يُذكر أنه تم حظر هواوي من قبل حكومة الولايات المتحدة في منتصف مايو 2019، حيث تم حظرها من استخدام المنتجات المطورة هناك، لذا لم يعد مسموحاً لها بتثبيت تطبيقات أندرويد وجوجل على أجهزتها، لتنخفض مبيعات هواتفها بشكل كبير حول العالم.

بدأت الشركة بعد ذلك في تطوير نظام تشغيل خاص بها قائم على نظام أندرويد، كما بدأت في استكشاف أسواق أخرى، وتُعد صناعة السيارات محوراً رئيسياً لها في الوقت الحالي، حيث قامت بتعديل متاجرها الرئيسية في الصين لإفساح المجال للسيارات.

يجدر بالذكر أن أول سيارة تتوفر في متاجر هواوي هي SF5، والتي طورتها بالتعاون مع SERES، وهي سيارة هجينة بنطاق كهربائي نقي يبلغ 180 كم للشحنة الكاملة، ونطاق إجمالي أكثر من 1,000 كم.

تبيع هواوي أيضاً السيارة عبر الإنترنت، في حين أن أرخص إصدار منها مُتاح مقابل 216,800 يوان صيني، أي ما يُعادل 125,600 ريال سعودي بأسعار الصرف الحالية.

وفي الختام، يُذكر أن هواوي شاركت أيضاً في تطوير طراز يُسمى ألفا S مع Arcfox، كما تعمل مع جاك على سيارة كهربائية ذاتية القيادة يُمكن تدشينها في عام 2024، وستكون مسؤولية هواوي هي توفير نظام القيادة الذاتي.