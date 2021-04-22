ماكلارين تعلن بيع مقرها الرئيسي في إنجلترا بهذا السعر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – باعت مجموعة ماكلارين مقرها الرئيسي في بلدة ووكينج بإنجلترا، لكنها لن تُغادر المقر قريباً، حيث أكدت الشركة أنها باعت المنشأة التي تضم مركز التكنولوجيا ومركز الإنتاج ومركز القيادة الفكرية مقابل 170 مليون جنيه استرليني (889 مليون ريال)، لشركة Global Net Lease الأمريكية، إلا أنها وقعت عقد إيجار لمدة 20 عام وستواصل استخدامه كمقر رئيسي لها.

يُذكر أن ماكلارين كشفت عن عزمها لبيع مقرها العام الماضي لمُساعدة ميزانيتها العمومية في أعقاب عام 2020 العصيب بعد انتشار فيروس كورونا، كما جمعت الشركة أيضاً 291 مليون جنيه استرليني (1.4 مليار ريال) من حقوق الملكية في مارس، وحصلت أيضاً على قرض بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (720 مليون ريال) من بنك البحرين الوطني في يونيو 2020.

فكرت الشركة أيضاً في رهن سياراتها التُراثية، لكن لا نعرف بعد ما إذا كانت قامت بذلك أم لا، في حين قال جيمس نيلسون، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية التي اشترت المقر أنهم سُعداء بشراء هذه المنشأة ذات المستوى العالمي، وأنهم يتطلعون إلى شراكة طويلة الأمد مع ماكلارين.

وفي الختام، يُجسد الاستحواذ على المنشأة قدرة شركة GNL على توفير فرص البيع وإعادة التأجير والتي تقوم بها على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من صفقتها مع ماكلارين بحلول نهاية مايو المقبل.