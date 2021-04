بعد تقليد تصميم بيتل.. فولكس واجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على مر السنين، رأينا نسخاً صينية مُقلدة من العديد من السيارات بدءً من بورشه ماكان وماكلارين 570 إس، وصولاً إلى سيارة أورا بانك كات من جريت وول التي تم الكشف عنها في معرض شنغهاي للسيارات، والتي تستوحي تصميمها من فولكس واجن بيتل الأصلية.

من جانبها، قالت فولكس واجن أنها تُحقق حالياً في هذا الأمر فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية أو حقوق التصميم لها، ما يعني أنهم مستعدون لرفع دعوى قضائية إذا انتهت التحقيقات بذلك، خاصة وأن الصانع الألماني سجل اسم e-Beetle كعلامة تُجارية العام الماضي، ما يُشير إلى إمكانية إعادة إحيائها كسيارة كهربائية.

وفي حين أنه من الواضح أن بانك كات مستوحاة من بيتل، إلا أنها ليست نسخة طبق الأصل منها، وعندما سُئل أحد محامي الملكية الفكرية عن ذلك، قال أنه لا يوجد قانون حقوق نشر دولية، لكن هُناك اتفاقات دولية مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والذي يتطلب من الدول الاعتراف بقوانين الملكية الفكرية لبعضها البعض، والتي تختلف من بلد لآخر لكن المبادئ متشابهة.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن رفع دعوة قضائية خلال المحاكم الصينية ضد الشركات التي قد يكون للحكومة الصينية حصة فيها ليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيلاً، حيث انتصرت لاندروفر سابقاً في دعوى قضائية مشابهة ضد جيانجلينج لسرقة تصميم رينج روفر إيفوك.

