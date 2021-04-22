“عروض رمضان” انفينيتي Q50 2020 متاحة بمرابحة تمويل تبدأ من 0%

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بمناسبة شهر رمضان من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020، هلت عروض شهر الخير.. مولها الآن ابتداء من صفر % مرابحة تمويل.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- انفينيتي Q50 موديل 2020
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي: 162,900 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)
- 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
- 5 سنوات صيانة دورية (أو 100 ألف كلم) أيهما يأتي أولاً
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
– عروض التمويل:
- عرض ادفع 50% الآن – 50% بعد سنتين
- عرض بدون دفعة أولى
- عروض تمويل حتى 60 شهر
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صورة العرض: