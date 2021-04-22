ترقبوها خلال 2022/2021.. أحدث قائمة للسيارات الكهربائية من فئة الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "إنسايد إي في" عن قائمة محدثة للسيارات الكهربائية المرتقب طرحها خلال 2021/2022، مع كشفه عن مواصفات وتكلفة كل منها.

وضمت القائمة، طراز Mustang Mach-E الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 42,895 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير يتراوح بين 211 و 300 ميل، ينتج قوة 266 حصان.





وطراز Audi e-tron الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 65,900 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 222 ميل، ينتج قوة 355 حصان.





وطراز Hyundai Kona Electric الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 37,390 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 258 ميل، ينتج قوة 201 حصان.





وطراز Jaguar i-Pace الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 69,850 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 234 ميل، ينتج قوة 394 حصان.





وطراز Kia Niro EV الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 39,090 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 239 ميل، ينتج قوة 201 حصان.





وطراز Model Y الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 50,490 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 326 ميل، ينتج قوة 384 حصان.





وطراز Volkswagen ID.4 الذي يطرح عام 2021، ويتوفر حاليا بتكلفة تبدأ من 39,995 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 250 ميل، ينتج قوة 200 حصان.





وطراز Q4 e-tron الذي يطرح عام 2022، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 45,000 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 280 ميل.





وطراز BMW iX الذي يطرح عام 2022، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 80,000 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 300 ميل.





وطراز Bollinger B1 الذي يطرح عام 2022، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 125,000 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 200 ميل.





وطراز Cadillac Lyriq الذي يطرح عام 2022، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 60,000 ألف دولار، بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 300 ميل.



