أقوى 7 سيارات كورية جنوبية.. قائمة "الصفوة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم سوق السيارات العالمية خلال عام 2021، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركات كورية جنوبية، لعشاق هذا النوع من الماركات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الكورية الجنوبية التي تتوفر بالأسواق حاليا من مختلف الماركات.

وتضم القائمة من ماركة كيا، طراز Kia Stinger GT ضمن فئات سيدان الرياضية عالية الأداء، والذي يطرح بمحرك v6 بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 368 حصان، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ167 ميل في الساعة.







ومن هيونداي، ضمت القائمة طراز Hyundai Veloster Turbo R-Spec الذي يتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 201 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ155 ميل في الساعة.





وطراز Genesis G80 الذي يتوفر بمحرك بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصان، وهو الجيل الثالث من هذا الطراز من جينيسيس.





ومن كيا، ضمت القائمة أيضا طراز Kia Ceed GT الذي يتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 201 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 140 ميل في الساعة.





و طراز آخر من ماركة جينيسيس جاء ضمن القائمة، هو طراز Genesis GV80 الذي يتوفر بمحرك بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.3 ثانية.





و طراز آخر من ماركة هيونداي جاء ضمن القائمة، هو طراز Hyundai Santa Fe الذي يتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 277 حصان.





ومن ماركة هيونداي أيضا جاء في ختام القائمة، هو طراز Hyundai Genesis Coupe الذي يتوفر بمحرك بسعة 3.8 لتر ينتج قوة 348 حصان.



