كاديلاك تعلن التوقف عن طرح أي موديلات جديدة بمحركات بنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كاديلاك هي العلامة التُجارية المسؤولة عن بعض الابتكارات البارزة في تاريخ مُحركات البنزين، وها هي تقرر الابتعاد عنها، حيث قال نائب رئيس الشركة، روري هارفي، أثناء تدشين ليريك أنه بحلول 2030 لن تبيع الشركة أية سيارات بمحركات احتراق داخلي.

صرح هارفي أيضاً أن كل كاديلاك جديدة سيتم إطلاقها من الآن فصاعداً ستعمل حصرياً بالكهرباء، لتقود العلامة خطة جنرال موتورز بأن تصبح كهربائية بالكامل بحلول 2035، مؤكداً أن تشكيلة كاديلاك الحالية من سيارات البنزين جديدة بما يكفي للعقد المقبل.

تُعد هذه خطوة جريئة من الشركة والتي جلبت مُحركات V16 إلى سوق السيارات الفاخرة وصنعت أول محرك V8 بكمية كبيرة، لكن بعد أن أمضت معظم السنوات الأربعين الماضية تُكافح من أجل البقاء، لا تستطيع كاديلاك عدم الانتباه للتغير الكبير القادم.

يُذكر أن كاديلاك كشفت عن ليريك الاس يو في الكهربائية مؤخراً مع شاشة نظام ترفيهي مقاس 33 بوصة ومحرك كهربائي خلفي بقوة 340 حصان ونطاق يبلغ 483 كم للشحنة الكاملة وسعر أقل من 60,000 دولار (225,000 ريال) والتي ستصل إلى الوكلاء في أوائل 2022.

وفي الختام، تُخطط كاديلاك أيضاً لتدشين سيلستيك وهي سيدان فاخرة كبيرة شوقت لها الشركة في وقت سابق من هذا العام، وتتميز بسقف زجاجي عاكس للضوء، وتتشارك منصتها مع ليريك، لكن من غير المرجح أن يتم إطلاقها قبل 2023.