منافسة "استثنائية" للسيارات الكهربائية.. من الأطول سيرا بشحنة واحدة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نطاق السير هو ما يميز السيارات الكهربائية عن بعضها البعض، وتحظى السيارات ذات النطاق الأطول بمكانة أكثر تميزا وتكلفة أعلى.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات الكهربائية التي تتمتع بأطول نطاق سير من سيارات 2021، وهي السيارات القادرة على السير لأطول مسافة ممكنة على شحنة واحدة ببطارياتها.

وفي بداية القائمة، يأتي طراز تسلا رودستر، الذي يتمتع بأطول نطاق سير لسيارة كهربائية في العالم حاليا، ويصل لـ620 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Lucid - Lucid Air من ماركة لوسيد الناشئة، ويتمتع بنطاق سير حتى 517 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Model S من ماركة تسلا، ويتمتع بنطاق سير حتى 402 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





من بعده، جاء ضمن القائمة شاحنة CyberTruck من ماركة تسلا، وتتمتع بنطاق سير حتى 500 ميل كحد أقصى لشحن بطاريتها.





من بعدها، جاء ضمن القائمة طراز Mercedes EQS من ماركة مرسيدس، ويتمتع بنطاق سير حتى 435 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Lightyear One من ماركة لايت يير، ويتمتع بنطاق سير حتى 450 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز BMW IX XDrive 50 من ماركة بي إم دبليو، ويتمتع بنطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز Porsche Taycan Plus من ماركة بورش الألمانية، ويتمتع بنطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.





وطراز ID.3 Pro S من ماركة فولكسفاجن الألمانية، ويتمتع بنطاق سير حتى 340 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.



