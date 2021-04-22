“أبشر” آلية حل مشكلة عدم ظهور “الفحص الدوري” للسيارة بعد إتمام المبايعة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر الإلكترونية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية حل مشكلة عدم ظهور “الفحص الدوري” للسيارة بعد إتمام المبايعة الخاصة بها.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “قدَّمت طلب مبايعة مركبة وتم قبول الطلب لكن عند تسليم المركبة تظهر لي رسالة تفيد بأن المركبة غير مفحوصة، وذلك رغم سريان الفحص الدوري على المركبة؛ فما الحل؟”، وأجابت المنصة موضحة أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه التواصل مع المنصة وتزويدها ببيانات تشمل: (الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة، ورقم اللوحة ونوع المركبة).

وأضافت منصة أبشر أن المستفيد عليه بعد ذلك، إرسال كلمة «دعم فني»، أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.