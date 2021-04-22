صور أول سيارة صينية رياضية بمحرك هجين.. Hongqi S9 أيقونة فاو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة صناعة السيارات المملوكة للحكومة الصينية FAW، عن طراز جديد سيحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية وهو Hongqi S9.

وتعتبر Hongqi S9 هي أول موديل رياضي خارق كهربائي هجين، تنتجه شركة صناعة سيارات صينية، ويعد أول إنتاج لمشروع طموح باسم Belt and Road كانت تعمل عليه شركة FAW بالاشتراك مع شركة تصميمات إيطالية باسم Silk EV.









ونشر موقع "ذا فيرج" اللقطات الرسمية الأولى للطراز الكهربائي الخارق Hongqi S9، وذكر أنه يعمل بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة تصل لـ 1400 حصان.

وكان العرض الأول له ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات التي تقام حاليا لعام 2021، وتنوي شركة FAW وشريكتها الإيطالية تصنيع عدد 99 سيارة فقط من هذا الطراز المتميز.









وكشف "ذا فيرج" أن طراز Hongqi S9، يعد أحدث تصميمات المصمم الشهير "والتر دي سيلفا"، الذي سبق له تقديم تصميمات سيارات متميزة لماركات ألفا روميو وأودي وفولكسفاجن ولامبورجيني.