قائمة أفضل سيارات الـSUV الكبيرة في 2021.. صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم أسواق السيارات العالمية خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV كبيرة الحجم، من مختلف الماركات.

وقدم موقع "كار أند درايفر" تقييما من الأسوأ للأفضل، للسيارات من هذه الفئة التي تم الإعلان عن طرحها حتى الآن وضمت القائمة في المركز السابع، طراز تويوتا Sequoia، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 51,565 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 381 حصانا.





وفي المركز السادس، طراز تويوتا Land Cruiser، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 87,030 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر ينتج قوة 381 حصانا.





وفي المركز الخامس، طراز فورد Expedition ، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 51,690 ألف دولار، ويعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصانا.





وفي المركز الرابع، طراز نيسان Nissan Armada، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 50,095 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر ينتج قوة 390 حصانا.





وفي المركز الثالث، طراز شيفروليه Suburban، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 52,995 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر ينتج قوة 335 حصانا.





وفي المركز الثاني، طراز شيفروليه Tahoe، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 50,295 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر ينتج قوة 355 حصانا، ويتوفر منه محرك آخر بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 277 حصانا فئة V8، ومحرك ثالث فئة V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 420 حصانا.





وفي المركز الأول، طراز GMC "يوكون"، الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 51,995 ألف دولار، ويعمل بمحرك تربو ديزل بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 277 حصانا، ويتوفر منه محرك آخر بسعة 5.3 لتر ينتج قوة 355 حصانا فئة V8، ومحرك ثالث فئة V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 420 حصانا.



